Dall’Inghilterra: Mourinho vuole Greenwood, la Roma smentisce

Secondo alcune indiscrezioni dall'Inghilterra la Roma è piombata su Mason Greenwood, ma il club giallorosso smentisce (di nuovo). Come riporta 'talkSPORT', José Mourinho ha chiesto informazioni al Manchester United comunicando il proprio interesse per l'attaccante inglese fermo da tempo per alcune vicende giudiziarie. Ma appunto è stata la stessa Roma in serata a smentire la pista. Dopo delle indagini interne, con i Red Devils che sono giunti all'innocenza del proprio tesserato come da comunicato ufficiale di oggi, si è arrivati alla decisione di chiudere qui il rapporto. Così Mason Greenwood, potrà ricominciare la sua carriera altrove, non è ancora chiaro però con che modalità: se con una rescissione, una cessione o ancora un prestito. Già alcune settimane fa si era parlato di un interessamento della Roma, smentito però categoricamente anche allora da parte dello stesso club giallorosso.