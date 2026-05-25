Arrivano ulteriori notizie per quanto riguarda la pista Mason Greenwood. L'attaccante inglese è in cima alla lista di Gasperini per rinforzare la rosa e - come riporta il giornalista Yağız Sabuncuoğlu - la Roma sta aspettando il primo giugno per i primi contatti ufficiali. L'ex United quasi sicuramente lascerà il Marsiglia e la delicata situazione finanziaria del club francese (che dovrà cedere diversi giocatori entro il 30 giugno) può aiutare i giallorossi nell'affare. Il padre del calciatore ha già aperto alla Roma dopo aver parlato con alcuni intermediari e - maggior ragione dopo la qualificazione in Champions - i giallorossi sembrano la destinazione più probabile per il classe 2001 nonostante l'interesse di altri top club come Borussia Dortmund e Atlético Madrid.