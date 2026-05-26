Greenwood costa tanto. Tra clausole e valutazioni fissate dal Marsiglia, il suo prezzo si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra elevata, alla portata di pochi club. Soprattutto in Italia, dove la Roma ha messo gli occhi sul giocatore e non intende staccarli. Perché è un profilo che piace a Gasperini e che si sposerebbe alla perfezione con il suo gioco: ha tutto per essere il grande colpo per la Champions. Resta però il nodo principale: il prezzo. Nonostante le difficoltà economiche del Marsiglia, che dovrà fare cessioni entro fine giugno, il club francese ha deciso comunque di alzare l’asticella. E c’è un motivo preciso. O forse il più importante di tutti: il Manchester United. Al momento della cessione, come riportato da Sky Sports, i Red Devils si sono assicurati una percentuale tra il 40 e il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo significa che, su una valutazione da 60 milioni, circa 30 finirebbero proprio al club inglese. Greenwood piace. E nonostante il prezzo elevato, si iniziano già a muovere i primi passi di una trattativa lunga e complessa. Mettetevi comodi: la telenovela è appena iniziata.