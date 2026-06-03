Mason Greenwood è il principale obiettivo della Roma. Ad aggiungere un particolare è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Gasperini, infatti, si sarebbe mosso in prima persona sondando la sua disponibilità con l’entourage. La trattativa va impostata, ma la Roma vuole fare un sacrificio magari dopo aver perfezionato una cessione. Per Gasperini è un profilo top come esterno offensivo perché ha nella gambe gol e assist, ha personalità e una tecnica sopraffina, in Italia potrebbe esserci la sua consacrazione definitiva. Per questo motivo è stato scartato un profilo come Alajbegovic (costi troppo alti rispetto alle necessità giallorosse di avere un calciatore pronto), mentre in una lista ristretta resiste Summerville del West Ham ma non è l’unico nome. La ricerca del vice Malen può attendere, la Roma investirà parecchio per garantire all'olandese due alleati di grande spessore.