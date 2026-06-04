La "battaglia" per Mason Greenwood rischia di diventare più complicata del previsto per la Roma. Il club giallorosso non ha ancora formulato una proposta al Marsiglia, ma nel frattempo le concorrenti provano a forzare la mano per accelerare i tempi. È il caso del Fenerbahce che sta insistendo con forza sul giocatore e - secondo quanto riporta il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu - ha svolto una riunione in Inghilterra proprio con il calciatore inglese. Un incontro in cui i dirigenti turchi hanno provato a trovare la quadra con Greenwood, così da poter affondare il colpo con il Marsiglia subito dopo. La Roma - che domani dovrebbe ufficializzare D'Amico - dovrà, quindi, fare una contromossa per cercare di convincere il classe 2001 a sposare la causa giallorossa. Gasperini, intanto, nega e non parla di mercato: "Greenwood? No, escono tanti nomi adesso. Parlo solo dei giocatori della Roma".