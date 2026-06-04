I dirigenti del club turco stanno provando a forzare la mano per anticipare la concorrenza
Da Greenwood a Nusa: caccia ai rinforzi per la Champions League
La "battaglia" per Mason Greenwood rischia di diventare più complicata del previsto per la Roma. Il club giallorosso non ha ancora formulato una proposta al Marsiglia, ma nel frattempo le concorrenti provano a forzare la mano per accelerare i tempi. È il caso del Fenerbahce che sta insistendo con forza sul giocatore e - secondo quanto riporta il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu - ha svolto una riunione in Inghilterra proprio con il calciatore inglese. Un incontro in cui i dirigenti turchi hanno provato a trovare la quadra con Greenwood, così da poter affondare il colpo con il Marsiglia subito dopo. La Roma - che domani dovrebbe ufficializzare D'Amico - dovrà, quindi, fare una contromossa per cercare di convincere il classe 2001 a sposare la causa giallorossa. Gasperini, intanto, nega e non parla di mercato: "Greenwood? No, escono tanti nomi adesso. Parlo solo dei giocatori della Roma".
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