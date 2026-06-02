La Roma dovrà accelerare se non vorrà perderlo definitivamente

Redazione
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Greenwood è l’uomo dei sogni del mercato della Roma. Un sogno che, però, sta diventando sempre più proibitivo. Oltre al costo elevato, circa 50 milioni, c’è un altro fattore decisivo: il Fenerbahce. Il club turco sta spingendo forte per il giocatore. Prima un interesse timido, ora passi concreti. Come riporta il giornalista turco Yagız Sabuncuoglu, c’è stato un incontro tra Hakan Safi e il giocatore. Greenwood ha espresso apertura a un trasferimento in Turchia. Ma prima servirà l’accordo tra i club. E quello, al momento, manca ancora. Il Marsiglia continua a chiedere circa 50 milioni, anche in virtù del 40% sulla futura rivendita da riconoscere al Manchester United. Greenwood, intanto, si allontana dalla Roma. Che dovrà accelerare se non vuole perderlo definitivamente. Ora, in vantaggio, c’è il Fenerbahce.

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