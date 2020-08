In attesa che parta il vero calciomercato (data ufficiale il primo settembre), la Roma sta già lavorando per il futuro e non solo con i giocatori in entrata. Sono tanti i calciatori che il club giallorosso ha girato in prestito in Europa la scorsa estate e tra questi c’è Gonalons. Da oggi, come riporta il sito del Granada, è ufficiale il riscatto della società iberica dopo aver ottenuto la salvezza nell’ultimo campionato. Alla Roma andranno 4 milioni di euro.