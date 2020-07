Granada salvo, riscatto per Gonalons: 4 milioni alla Roma

Arriva la prima cessione della stagione 2020-21 per la Roma. Il Granada ha infatti raggiunto la salvezza matematica in Liga, cosa che farà scattare l’obbligo di riscatto per il centrocampista Maxime Gonalons. Con il trasferimento a titolo definitivo del mediano francese, nelle casse giallorosse arriveranno 4 milioni: la Roma otterrà quindi una piccola plusvalenza di 2 milioni. In questo campionato l’ex Lione ha disputato 19 incontri nel campionato spagnolo. Nella capitale Gonalons non ha lasciato un ottimo ricordo: zero gol e diverse prestazioni insufficienti nelle 23 partite complessive in giallorosso, nell’annata 2017-18.