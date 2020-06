Gonalons-Granada, il riscatto passa dalla salvezza. Sul francese anche Dijon e Lens

“Gonalosn resterà al Granada se la squadra si salverà”, lo ha detto Petrachi qualche giorno fa a Sky Sport. Il club spagnolo è nono a 38 punti con un buon margine sulle squadre che rischiano la retrocessione, ma dalla Francia parlano anche di un piano B del diesse giallorosso. Come riporta ‘le10sport.com’, qualora la società andalusa retrocedesse sul centrocampista non ci sarebbe solo il Dijon, il cui interesse è emerso diverse settimane fa, ma anche quello del Lens, neopromosso in Ligue 1 grazie al congelamento delle classifiche.