Gomez si avvicina al Siviglia, Monchi conferma: “Ci stiamo lavorando”

Potrebbe essere arrivata la svolta decisiva per la vicenda relativa ad Alejandro Gomez. L’argentino dell’Atalanta si avvicina infatti sempre di più al Siviglia. L’ex ds della Roma Monchi, che già avrebbe voluto portare il ‘Papu’ in giallorosso, sta trattando con i nerazzurri per il numero 10, finito ai margini della rosa dopo la rottura con il tecnico Gasperini. A confermarlo è lo stesso Monchi, ai microfoni di ‘Sportitalia’: “Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora molta strada da fare”. Alla fine Gomez potrebbe finire agli andalusi che stanno cercando l’accordo sulle cifre con gli orobici. L’Atalanta preferiva non cedere il giocatore in Serie A rinforzando una diretta concorrente: Juventus, Fiorentina ma soprattutto Inter e Roma erano le squadre più interessaten, ma la Dea non è scesa dalla richiesta di 10 milioni di euro.