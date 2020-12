Gomez-Atalanta, prove di disgelo. Ma l’addio resta l’ipotesi più probabile

Prove di pace tra il ‘Papu’ Gomez e l’Atalanta. Il trequartista resta in uscita dal club bergamasco, ma, come riporta “Sky Sport”, tra l’argentino e il tecnico Gasperini ci sarebbero stati dei piccoli segnali di riavvicinamento. Le due parti, però, restano ancora lontane, per questo il nome dell’ex Catania rimane sulla lista dei cedibili. L’addio a gennaio pare sempre l’ipotesi più probabile, probabilmente se ne saprà di più dopo l’incontro tra i dirigenti dell’Atalanta e il procuratore di Gomez, Giuseppe Riso. La Roma, come Napoli, Inter e Milan, monitora la situazione: al momento, per privarsi del ‘Papu’, l’Atalanta chiede 10 milioni di euro.