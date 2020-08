Giuntoli piace a Roma e Juventus: porte sbarrate, vuole restare al Napoli

Tra i nomi per il ruolo di direttore sportivo della Roma ci sarebbe anche Cristiano Giuntoli. L’attuale ds del Napoli è entrato nella lista dei papabili insieme ai vari Sabatini, Pradé e il sogno Paratici. Per il dirigente del club partenopeo, però, le porte sembrano sbarrate in partenza: come riporta il giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato a ‘calcionapoli24.it’, Giuntoli piace molto alla Roma, oltre che alla Juventus. L’ex ds del Carpi, però, ha ottimi rapporti con De Laurentiis e tutto l’ambiente Napoli, che ha scommesso su di lui diversi anni fa. Per questo lo stesso Giuntoli ha già rassicurato Gattuso e il suo presidente che non si muoverà da Castelvolturno.