Giuntoli (ds Napoli): “Mai pensato a Dybala, sta parlando con altri club”

Paulo Dybala rimane uno dei pezzi pregiati del mercato ancora in cerca di una sistemazione. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interessamento del Napoli per il 10 argentino e proprio su questo argomento si è espresso Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo: "Dybala lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato. Sta parlando con altri club". Queste le parole del dirigente che dunque esclude un possibile arrivo a Napoli. Il giallo introno a Dybala però rimane, visto che dopo le parole, che assomigliavano molto ad una bocciatura, di Marotta, un altro dirigente sembra avergli chiuso definitivamente la porta.