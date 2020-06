Napoli, Giuntoli: “A breve può arrivare l’annuncio del rinnovo di Mertens”

Cristiano Giuntoli, diesse del Napoli, è l’ospite di questa settimana nella trasmissione “Il calciomercato che verrà” in onda su Sky Sport. Il direttore sportivo parla del rinnovo di Mertens, accostato anche alla Roma: “Ha dimostrato attaccamento alla maglia e a breve potrebbe esserci l’annuncio. Non è mai stato lontano da Napoli, ma c’è stata paura di perderlo così come tutti i grandi calciatori“.

Inevitabile una battuta sul Covid-19: “È stata dura per tutti, ma abbiamo rispettato le regole da cittadini“. Poi sui risvolti che potrà avere il visur sulle trattative dice: “Sarà un mercato bizzarro, ma non cambierà molto, qualcuno userà quello che è accaduto come alibi”.