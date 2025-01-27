Mancano 7 giorni al termine del calciomercato invernale e Ghisolfi deve superare l'esame di maturità per tamponare gli errori fatti in estate. Infatti, la campagna acquisti dei mesi scorsi è finita sotto accusa. Le Fée (terzo innesto più oneroso) è stato ceduto al Sunderland in prestito con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni. Ha già salutato anche Ryan e Hermoso ha chiesto la cessione. Appena verrà trovato l'accordo col Bayer Leverkusen diventeranno ben tre i giocatori ad aver lasciato Trigoria dopo appena 6 mesi dal proprio arrivo. E tutti sono arrivati con Ghisolfi. Inoltre sul punto di partenza ci sono anche Dahl e Sangaré. Le note liete sono Dovbyk, Hummels, Saelemaekers e Koné. L'ultimo voluto fortemente da Daniele De Rossi che ha convinto il ds a fare uno sforzo nell'ultimo giorno di mercato superando la concorrenza del Milan.

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E restano anche due punti interrogativi: Soulé e Saud. Il primo sta diventando un vero e proprio caso. È arrivato per 26 milioni più bonus e con Ranieri sta giocando col contagocce. Ieri è rimasto 90 minuti in panchina nonostante l'ampio turnover. Ma per la Roma non è sul mercato e sono state respinte diverse richieste di alcuni club di Serie A (Genoa, Milan e Fiorentina) e del Betis Siviglia. Saud, invece, dopo la gloria per il gol al Braga è sparito dai radar e con l'arrivo di Rensch il suo spazio diminuirà ancora di più. Ghisolfi è chiamato a rinforzare la rosa dei giallorossi: sul taccuino c'è Lucca per sostituire Shomurodov che è ad un passo dal Venezia. Frattesi allontana la Roma: "L'Inter è una famiglia". Nei prossimi giorni è in programma un contatto con l'agente di Saelemaekers per discutere dell'acquisto a titolo definitivo.