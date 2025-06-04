Florent Ghisolfi blinda Mile Svilar, anche se per ora a parole. In attesa del rinnovo di contratto, per mettere a tacere le tante voci che vogliono una trattativa in stand-by o comunque a rilento, il ds della Roma è intervenuto per chiarire la situazione: "Come ho sempre detto, lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo rinnovare perché se lo merita: Mile ha disputato una grande stagione ed è diventato un giocatore importante del club", le sue parole a 'Il Corriere dello Sport'. Per ora la proposta della Roma è stata rifiutata, la richiesta è di 4 milioni più corpose commissioni per gli agenti. Il club sta cercando di capire come muoversi, ma a meno di offerte superiori ai 50 milioni - che potrebbero far vacillare la società - Svilar resterà. E anche la volontà dello stesso portiere di giocare ancora a Trigoria è rimasta intatta. La Roma comunque non ha fretta e non è escluso che la trattativa riprenda direttamente a settembre, a mercato chiuso.