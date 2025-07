Ghilardi, oggi nuovo incontro tra Roma e Verona: i nodi da sciogliere

Manca ancora l'intesa totale tra Roma e Verona. I due club in giornata avranno un nuovo contatto per limare gli ultimi dettagli. La distanza tra le parti è di circa 300mila euro, non tantissimi nel mondo del calcio. Per il momento, però, il nodo su questo bonus non è stato ancora sciolto e la trattativa si è bloccata. Il giocatore lunedì era tornato in Toscana per avvicinarsi alla Capitale, ma oggi si trova a Verona e si allenerà in attesa dell'ok per partire. I giallorossi hanno fatto sapere ai gialloblu che non intendono andare oltre i 10,5 milioni di euro di parte fissa. La trattativa non è a rischio e Massara spera di trovare l'intesa definitiva già oggi. Sabato la squadra volerà in Francia per l'amichevole col Lens, poi andrà in Inghilterra per il ritiro a Burton.