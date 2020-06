Gerson vicino al Chelsea per quasi 34 milioni. Anche la Roma ci guadagna

Gerson è vicino al Chelsea. L’ex centrocampista della Roma, ora al Flamengo, può tornare in Europa dopo l’esperienza deludente in Italia. Come riportano i media inglesi, a un passo l’accordo con il club di Abramovich per circa 30 milioni di sterline (poco meno di 34 milioni di euro). Un’operazione che farebbe felice anche la Roma, che conserva una percentuale del 10% sulla differenza tra la cifra dell’eventuale cessione e gli 11,8 milioni di euro già incassati l’estate scorsa dal Flamengo. Se le quotazioni fossero confermate, ai giallorossi finirebbero poco più di 2 milioni di euro.

Gerson, portato alla Roma da Walter Sabatini (in un’operazione che fece arrabbiare i romanisti per un regalo con la maglia numero 10 che era ancora di Totti) da quando è tornato in Brasile è letteralmente rinato e ha vinto tutto: campionato, Libertadores, Recopa (in finale protagonista con due gol) e Supercoppa. Il Chelsea anche per questo sta pensando di riportarlo in Europa, per fargli fare qualche anno dopo il salto definitivo tra i grandi.