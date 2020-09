Gattuso mette Milik alla porta: “Deve trovare una soluzione o sarà dura”. Ma il polacco vuole restare

L’avventura di Milik al Napoli è agli sgoccioli. Il tecnico dei partenopei Gattuso ha parlato senza filtri, lasciando intendere che per il polacco nella sua squadra non c’è più spazio: “L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, volevamo rinnovargli il contratto, ma per sua scelta questo rinnovo non c’è stato e sa come la pensiamo – ha detto a Sky Sport -. Se non trova una soluzione, non sarà facile per lui, visto che abbiamo già preso due attaccanti. Koulibaly? Ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via, ma sono storie diverse”.

La Roma non ha ancora preso una decisione definitiva sull’attaccante e con la Juventus che continua a spingere per avere Dzeko, la pista Milik non è tramontata. Il polacco però ha comunicato ai partenopei di voler restare in azzurro. Una decisione che spinge il capitano romanista verso la permanenza a Trigoria.