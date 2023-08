Gasperini: “Mai messo un veto su Zapata. Se non è partito è per altri motivi”

Gianpiero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Frosinone. Il tecnico nerazzurro si è soffermato anche su Duvan Zapata che fino a qualche giorno fa sembrava ad un passo dalla Roma: "Come sta Zapata? Sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Mi ero già espresso all'inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia". Queste le prime parole di Gasperini che ha poi concluso: "Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile".