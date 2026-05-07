Gian Piero Gasperini ha ben chiare le sue idee, quelle con cui ha intenzione di portare la Roma a livelli decisamente più alti. E si fonda sulla qualità, non sulla quantità. In sostanza: pochi acquisti ma buoni. Per questo vorrebbe rinnovare i giocatori in scadenza, a cui vanno aggiunti solamente - come raccontato dal 'Corriere della Sera' - tre giocatori. Ma che siano tre titolari di caratura importante, da 35-40 milioni ciascuno. In particolare in tre ruoli: l'esterno sinistro e i due trequartisti offensivi. In questo modo si preserva il nucleo della squadra che gli ha già votato la fiducia, si risparmia circa la metà degli ingaggi dei calciatori a fine contratto (che dovrebbero quindi prolungare a cifre decisamente molto più basse) e si aumentano alternative e qualità. Senza stravolgere e ricominciare. E se verranno ceduti dei big questi andranno ovviamente rimpiazzati in aggiunta con calciatori almeno di pari livello.
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forzaroma calciomercato as roma Gasperini, il piano per migliorare la Roma: vuole tre titolari da 35-40 milioni
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Gasperini, il piano per migliorare la Roma: vuole tre titolari da 35-40 milioni
Il tecnico giallorosso non vuole assolutamente stravolgere la rosa, ma aggiungere tre pedine mirate di livello alto in ruoli già stabiliti rinnovando i calciatori in scadenza
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