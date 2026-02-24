Gasp vuole Bernasconi: la Roma prepara l’assalto all’Atalanta

La Roma non ha mai smesso di pensarci. Ed è pronta a tornare alla carica. Lorenzo Bernasconi è un nome che Gian Piero Gasperini ha cerchiato in rosso da tempo, al punto da spingere il club giallorosso a muoversi con decisione già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Giornale, la Roma era arrivata a mettere sul tavolo un’offerta da 15 milioni di euro, giudicata però insufficiente. Un tentativo respinto, ma non un addio a questa pista. Tutt’altro. In vista dell’estate, la dirigenza è pronta a tornare alla carica: Gasperini spinge forte e Bernasconi resta un profilo considerato ideale per il progetto tecnico. La partita, insomma, è solo rimandata.