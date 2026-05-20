Gasp all’attacco. Il tecnico piemontese si augura, in vista della prossima stagione, di poter contare su più giocatori possibili nel reparto avanzato. Nella sua decade a Bergamo ha sempre avuto modo di disporre di un attacco numeroso, con cui poter inventare e cambiare le carte in tavola a gara in corso. A Roma, però, non ha ancora avuto la stessa “fortuna”: un po’ per gli infortuni, un po’ per la qualità di alcuni effettivi. Per questo, con il dubbio rinnovo di Dybala e con Soulé che potrebbe partire, l’unico sicuro del posto è Malen. Serviranno quindi nomi nuovi, forti e in grado di legarsi al gioco del tecnico piemontese. Tanti i giocatori nel mirino: da Greenwood a Nusa fino a Summerville. Ma si sta iniziando ad ampliare anche il raggio d’azione, guardando ad altri profili. Infatti, come riporta Leggo, si è iniziato a sondare anche il nome di Luciano Juba del Bahia. Brasiliano, classe 1999, nasce come terzino ma negli anni è diventato un esterno a tutta fascia. Perno del club brasiliano, è rigorista e in questa stagione ha già collezionato 15 presenze con 7 gol e 1 assist: quasi un gol ogni due partite. Numeri che piacciono a Gasp.