Perno del club brasiliano, è rigorista e in questa stagione ha già collezionato 15 presenze con 7 gol e 1 assist: quasi un gol ogni due partite
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
Gasp all’attacco. Il tecnico piemontese si augura, in vista della prossima stagione, di poter contare su più giocatori possibili nel reparto avanzato. Nella sua decade a Bergamo ha sempre avuto modo di disporre di un attacco numeroso, con cui poter inventare e cambiare le carte in tavola a gara in corso. A Roma, però, non ha ancora avuto la stessa “fortuna”: un po’ per gli infortuni, un po’ per la qualità di alcuni effettivi. Per questo, con il dubbio rinnovo di Dybala e con Soulé che potrebbe partire, l’unico sicuro del posto è Malen. Serviranno quindi nomi nuovi, forti e in grado di legarsi al gioco del tecnico piemontese. Tanti i giocatori nel mirino: da Greenwood a Nusa fino a Summerville. Ma si sta iniziando ad ampliare anche il raggio d’azione, guardando ad altri profili. Infatti, come riporta Leggo, si è iniziato a sondare anche il nome di Luciano Juba del Bahia. Brasiliano, classe 1999, nasce come terzino ma negli anni è diventato un esterno a tutta fascia. Perno del club brasiliano, è rigorista e in questa stagione ha già collezionato 15 presenze con 7 gol e 1 assist: quasi un gol ogni due partite. Numeri che piacciono a Gasp.
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