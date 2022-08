Galatasaray, il tecnico Buruk: “Vogliamo Belotti ma lui preferisce restare in Italia”

Il vicepresidente del Club vola in Italia per convincere il Gallo

Intanto sul Gallo c'è l’interesse concreto del Galatasaray . A confermarlo sono proprio le parole in conferenza stampa dell’allenatore dei turchi Okan Buruk: “Belotti è un nostro obiettivo, ma non è semplice perché lui vorrebbe rimanere in Italia". Ma Erden Timur, il vicepresidente del Galatasaray, che ha portato contemporaneamente Mertens e Torreira a Istanbul, la prossima settimana andrà in Italia e proverà a portare Belotti, come riporta Fanatik.com.tr.