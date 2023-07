Fuzato passa al Getafe in prestito: in caso di riscatto la Roma incasserà dei soldi

Con un tweet sul suo account ufficiale, il club della periferia di Madrid ha annunciato l'arrivo in prestito dell'ex portiere della Roma, che l'aveva ceduto all'Ibiza giusto un anno fa. In caso di riscatto, alla Roma andrebbe il 30% della rivendita

Nuova tappa nella carriera di Daniel Fuzato, l'ex portiere della Roma. Con un tweet sulla sua pagina ufficiale, il Getafe ha annunciato l'acquisto in prestito con opzione d'acquisto del brasiliano, che un anno fa era stato ceduto dai giallorossi all'Ibiza. In base a quell'accordo, in caso di eventuale riscatto da parte del club madrileno, i capitolini godrebbero del 30% dell'intera rivendita.