Remo Freuler e il Bologna, una storia d'amore che potrebbe finire a breve. Ma che potrebbe anche proseguire. Già, perché il centrocampista svizzero non ha ancora deciso quale sarà il proprio futuro. In scadenza di contratto con il club rossoblù il prossimo 30 giugno, il 34enne ex Atalanta era stato accostato nelle ultime settimane anche alla Roma in virtù del rapporto con Gasperini. Fu proprio l'attuale tecnico giallorosso, infatti, a plasmarlo negli anni in neroazzurro, facendogli vivere le sue migliori stagioni. Fedelissimo di Gasp, 34 candeline spente a metà aprile ma la possibilità di fare ancora bene con il tecnico di Grugliasco. Freuler, però, potrebbe anche restare al Bologna, su esplicita richiesta del neo-allenatore rossoblù Domenico Tedesco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. "Se potrei decidere di restare? Le porte sono aperte, non ho ancora deciso", aveva dichiarato post Bologna-Inter il centrocampista elvetico che a breve sarà impegnato al Mondiale. E allora chissà: intanto la priorità della Roma è rinforzare il reparto offensivo, se poi dovesse capitare l'occasione e tutte le parti dovessero essere convinte sicuramente Gasp non si farà trovare impreparato.