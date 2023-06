Frattesi: “Voglio restare in Italia. Non sono pronto per andare all’estero”

Il centrocampista del Sassuolo ha parlato del suo futuro dopo il match con la Nazionale: "La società è informata sulla mia volontà. La Premier non è il passo migliore per me ora"

Davide Frattesi sta vivendo un inizio d'estate davvero molto calda. Le voci di mercato lo vedono protagonista in diverse trattative. Dall'Inter, alla Roma, passando per le sirene inglesi della Premier League. Al termine del match tra Spagna e Italia, ai microfoni di SkySport, il centrocampista del Sassuolo ha detto la sua sulla situazione attuale: "Offerte dalla Premier League? Ho detto al Sassuolo che onestamente non mi sembra il passo migliore per me ora. Non sono ancora pronto per andare all'estero. Preferisco restare in Serie A e l'ho detto anche al direttore Carnevali. Questa è la mia volontà". Nella giornata di oggi, si è fatta sempre più insistente la voce di un accordo raggiunto tra la società neroverde e l'Inter. Il tutto, però, sembra ancora molto lontano dal concludersi e la sensazione è che il caso Frattesi possa prolungarsi ancora a lungo.