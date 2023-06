Frattesi, voglia di Roma. Ma Milano ora è davvero vicina

La vuole da mesi, l'ha sfiorata davvero un anno fa. E ora la vede allontanarsi anche se non ancora definitivamente. Davide Frattesi e la Roma rischia di essere un matrimonio annunciato con la sposa che però tarda all'altare e vede sfumare le nozze. Il centrocampista continua a mettere i giallorossi in pole e sarebbe anche stato disposto ad aspettare i primi di luglio come chiesto da Pinto. Ma il mercato cambia in modo repentino e le occasioni piovono senza aspettarselo. Così all'Inter che già era in vantaggio si è aggiunto prepotentemente il Milan che oggi incasserà 80 milioni dal Newcastle per Tonali. Che, guarda caso, ha Giuseppe Riso . Lo stesso agente di Frattesi. I rossoneri possono soddisfare subito le esigenze del Sassuolo, senza dover aspettare altri giorni o altre operazioni in uscita. Il centrocampista dal canto suo ha potuto respingere la corte della Premier ma non può opporsi più di tanto a un trasferimento del genere. Anche perché il Milan è disposto a offrire un ingaggio da top player.

Da Baldanzi a Fofana, ecco le alternative

Quindi? Se i rossoneri vogliono, oggi possono prendere Frattesi. "Una squadra è in leggero vantaggio sulle altre", ha confidato ieri proprio Riso. La Roma così vedrebbe partire per sempre il pupillo del suo vivaio che Pallotta non riscattò per soli 7 milioni anni fa. Tuttavia Pinto incasserebbe 9 milioni puliti di plusvalenza dall'eventuale cessione a Milano del ragazzo di Fidene. Soldi che saranno aggiunti a quelli già a disposizione a luglio per cercare la sua alternativa. Che potrebbe essere Baldanzi, il gioiello dell'Empoli può essere per 15 milioni. A cui magari aggiungere un giocatore più esperto come Xhaka che ancora non ha firmato per il Leverkusen. Piace anche Fofana del Monaco che però ha una valutazione di 35 milioni.