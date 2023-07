Frattesi verso l’Inter: la Roma pronta ad incassare 10 milioni per la rivendita

Sono ore caldissime e decisive per il calciomercato giallorosso. L'Inter ha praticamente strappato alla concorrenza l'uomo di cui si è maggiormente parlato nelle ultime settimana, Davide Frattesi. L'ormai ex centrocampista del Sassuolo, è sempre più in direzione della Milano nerazzurra con l'accordo trovato tra i due club. Dal canto suo, la Roma, perderebbe sì un possibile rinforzo di mercato ma guadagnerebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Infatti, il club giallorosso, detiene il 30% sulla rivendita di Frattesi e, se l'operazione tra Inter e Sassuolo dovesse concludersi ufficialmente intorno ai 25 milioni e il cartellino del giovane Mulattieri, valutato sugli 8 milioni, per un totale di 31 milioni, nelle casse del club capitolino entrerebbero altri soldi importanti in vista del proseguo del mercato. Questi 10 milioni, vista la probabile formula dell'obbligo di riscatto accordata per il trasferimento di Frattesi, saranno immediatamente disponibili per la società giallorossa. Da tale incasso quindi, Tiago Pinto, potrebbe trovare linfa vitale per le prossime trattative che vedono la Roma in prima linea su più fronti: dal nuovo attaccante, al centrocampista da fornire a Mourinho per fare il definitivo salto di qualità tanto richiesto.