Frattesi, una tifosa gli chiede di rimanere all’Inter: ecco la sua risposta

Il centrocampista neroazzurro è al centro dei rumors di mercato per un possibile ritorno alla Roma ed è stato fermato mentre era in partenza per la trasferta di Venezia

Domani pomeriggio l'Inter affronterà il Venezia al Penzo, ma attualmente c'è anche il mercato a vedere protagonisti i neroazzurri. Così, mentre la squadra era in partenza verso il Veneto, alcuni tifosi hanno intercettato i calciatori e hanno rivolto loro qualche battuta, tra cui anche Davide Frattesi. Il numero 16 neroazzurro, protagonista di diversi rumors tra cui quello che vedrebbe possibile un suo ritorno alla Roma, è stato abbracciato da una tifosa che, in lacrime, gli ha consegnato un regalo e lo ha pregato di "non andare via". Frattesi, notando le telecamere dei giornalisti presenti, ha risposto accennando un sorriso: "Non parlare, ci sono le telecamere".