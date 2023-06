Frattesi, si inserisce la Juve: l’Inter non chiude e i bianconeri ci provano

L'ex giallorosso potrebbe finire in bianconero e il club di Torino mette sul piatto anche il giovane De Winter. Intanto, la società neroverde ha confermato che non c'è nessun accordo con i neroazzurri

Il futuro di Davide Frattesi è ancora un rebus. Il centrocampista del Sassuolo vuole restare in Serie A e non ha accetatto le offerte provenienti dall'estero. Su di lui è in vantaggio l'Inter, ma la Roma resta alla finestra. Secondo quanto riportato da Sky Sport si è inserita anche la Juventus. Nel pomeriggio, infatti, c'è stato un incontro tra Carnevali e Manna per discutere del centrocampista. L'obiettivo del summit era quello di scoprire se davvero l'Inter fosse riuscita a chiudere già la trattativa, ma dal club neroverde fanno sapere che nulla è ancora deciso. L'ex giallorosso, quindi, potrebbe finire in bianconero e la società di Torino è pronta a mettere sul piatto anche il giovane De Winter. Al termine dell'incontro, è arrivato nella sede del Sassuolo anche l'agente di Frattesi, Giuseppe Riso.