Sta suscitando qualche interrogativo il post condiviso su Instagram da Davide Frattesi per celebrare il trionfo dell'Inter in Coppa Italia. "Conta il percorso, grazie", ha scritto il centrocampista italiano sui social. Un messaggio dal sapore d'addio, al termine di una stagione che lo ha visto impiegato col contagocce da parte di Chivu. Appena 33 presenze stagionali in 4 competizioni, 22 gare in Serie A ma solo l'8% da titolare. Poco, troppo poco per il classe '99 che è finito ai margini del progetto neroazzurro. Un addio in estate sembra praticamente certo e, tra le squadre interessate a Frattesi, c'è anche la Roma. Un ritorno nella Capitale è stato paventato più volte in questi anni, ma ora le condizioni potrebbero essere più favorevoli rispetto al passato.

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