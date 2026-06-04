Davide Frattesi molto probabilmente lascerà l'Inter e come ogni estate si torna a parlare dell'interessamento della Roma. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto è una pista da tenere in considerazione, Gasperini lo stima e in caso di partenza di Koné potrebbe essere lui il sostituto. Il francese è tra i possibili sacrificabili e Frattesi piace. Ad oggi, però, non ci sono contatti tra il club e il giocatore che ha vestito la maglia giallorossa solamente nelle giovanili e freme per tornare nella Capitale. Era stato ad un passo nel 2023, ma Pinto decise di non affondare il colpo e ci pensò l'Inter a strapparlo al Sassuolo. Il contratto del centrocampista scade nel 2028, ma la sua valutazione negli ultimi anni si è abbassata. I nerazzurri fino all'anno scorso partivano da una base di 35 milioni di euro, ora non più. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti, ma il destino di Frattesi non è vincolato a quello di Mancini. Il centrale è a un passo dal rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030 e non vuole lasciare la Roma. Nessuno scambio in vista. È il pilastro della difesa per Gasperini che aveva chiesto il prolungamento così come quelli per Cristante, Dybala, Pellegrini e Celik. La squadra del prossimo anno ripartirà dai fedelissimi di Gasp.