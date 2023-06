Frattesi, Marotta chiarisce: “Ci piace, ma il suo arrivo non è legato a Brozovic”

Sul palco del Grand Hotel di Rimini per l'apertura ufficiale del calciomercato estivo il tema centrale non può che essere quello delle trattative. Come quella più calda e tormentata, ovvero Davide Frattesi, su cui ci sono soprattutto Inter e Roma. Lo stesso ad nerazzurro Marotta, salito sul palco, ha scherzato con il suo omologo neroverde Giovanni Carnevali sull'arrivo ad Appiano del centrocampista: "Non è facile perché Giovanni è molto bravo e sa destreggiarsi molto bene in queste cose. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte, perciò il prezzo di Frattesi continua a salire". I due si sono incontrati prima della cerimonia, come ampiamente annunciato da entrambi in precedenza, con l'agente del calciatore - Beppe Riso - presente anche lui a Rimini.