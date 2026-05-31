L’Inter ha deciso: Davide Frattesi non rientra più nei piani del club. Una scelta maturata nel tempo. Il minutaggio si è ridotto sempre di più e, già nelle ultime settimane, il suo addio sembrava solo una questione di tempo. La conferma arriva da Fabrizio Romano, che parla di un capitolo ormai chiuso. Adesso i nerazzurri dovranno soltanto trovare la soluzione migliore per il centrocampista. L’opzione estero resta concreta. Il Nottingham Forest aveva già effettuato dei sondaggi nei mesi scorsi ed è pronto a tornare alla carica. Sullo sfondo, però, c’è sempre la Roma. I giallorossi osservano la situazione e il nome di Frattesi (valutato 25 milioni) potrebbe intrecciarsi con quello di Manu Koné in un possibile asse di mercato tra la Capitale e Milano. Una cosa, però, sembra certa: il futuro del centrocampista è sempre più lontano dall’Inter.