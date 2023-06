Frattesi: “Il mercato? Dopo l’anno scorso sono abbastanza tranquillo”

Davide Frattesi ha parlato alla stampa dopo il successo dell'Italia nella finale per il terzo posto di Nations League contro l'Olanda, match nel quale si è confermato ad altissimi livelli di forma segnando il gol del momentaneo 0-2 in favore degli azzurri. Tra i tanti temi toccati, il centrocampista del Sassuolo seguito anche dalla Roma ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo futuro: "Cosa succederà quest’estate? “Bisogna chiedere al direttore (Carnevali, ndr), sennò poi mi manda i messaggi. Dopo l’anno scorso sono abbastanza tranquillo (ride, ndr)”.