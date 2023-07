Frattesi, domani l’incontro tra Milan e Sassuolo. Poi il vertice per Morata

Davide Frattesi è il nome più caldo del calciomercato italiano. Ed è così ormai da diverse settimane, con praticamente tutte le big accostate a più riprese al centrocampista del Sassuolo. La Roma è in pole, con l'Inter subito dopo, ma la corsa non si ferma a queste due squadre. Come riporta 'Sky Sport', domani ci sarà un incontro tra i neroverdi e il Milan per parlare proprio di Frattesi. Un summit era stato già annunciato alcuni giorni fa, oggi è arrivata l'ufficialità di Tonali al Newcastle e i rossoneri hanno ora le risorse per gestire il mercato in entrata. Dopo Loftus-Cheek, Moncada e Furlani stanno trattando Reijnders dell'AZ ma non mollano Frattesi. Il Sassuolo ascolta tutte le offerte, punta sempre ai 40 milioni di valutazione. In settimana, inoltre, il Milan parlerà anche di Morata con l'Atletico, primo obiettivo per l'attacco. L'alternativa è sempre Scamacca, con cui però la Roma ha già un accordo e ha la preferenza del calciatore.