Davide Frattesi è sul mercato. La richiesta da 35 milioni della scorsa estate non è più attuale: l'Inter potrebbe venderlo a 20/25 milioni e farci comunque una buona plusvalenza, scrive Tuttosport. E un prezzo in saldo, considerando il valore del giocatore - che per esempio è stato il miglior marcatore di Luciano Spalletti da ct-, e infatti gli interessamenti non mancano. Alla finestra c'è l'Atalanta: Maurizio Sarri lo voleva alla Lazio, Cristiano Giuntoli dovrà rifare una squadra che si adatti al 4-3-3 del toscano. Ci sono un paio di controindicazioni: l'assenza della Champions League e uno stipendio ai limiti del tetto salariale della Dea. Di contro, non è un mistero che all'Inter piaccia (e molto) Marco Palestra. Anche l'Atalanta apprezza vari giovani interisti, su tutti Matteo Cocchi, di cui pure difficilmente i nerazzurri si priverebbero in via definitiva. La seconda strada porta a Roma, dove Frattesi tornerebbe di corsa. Gian Piero Gasperini lo stima, la Champions c'è e lo stipendio è un ostacolo minore. Con la Roma, l'Inter discute già per Manu Koné, ma le operazioni sono slegate.