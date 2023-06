Frattesi, Carnevali: “Roma prima a chiederlo. Siamo più vicini rispetto a un anno fa”

L'ad del Sassuolo sul centrocampista che piace tantissimo soprattutto a Roma e Inter: "Per il momento non ci sono evoluzioni, è una trattativa che avrà ancora un lungo percorso. La Roma è la prima ad avercelo chiesto"

Giovanni Carnevali torna a parlare. Da Rimini, dove questa sera c'è stata la cerimonia di apertura del calciomercato estivo, l'ad del Sassuolo si è fermato ai microfoni dei cronisti parlando soprattutto della questione Frattesi che interessa da vicinissimo la Roma. Queste le parole riportate da 'tuttomercatoweb.com': "Con Marotta parliamo quotidianamente, non solo di Frattesi ma anche di altri argomenti. Per il momento non ci sono evoluzioni di nessun genere, è una trattativa che avrà ancora un lungo percorso".

Ci sono contatti anche con Milan e Roma? C'è una squadra avanti? "Non c'è nessun vantaggio. Ci sono società con cui chiaramente parliamo e ci parliamo spesso. A volte queste trattative possono cambiare anche di giorno in giorno".

Frattesi però ha detto di aver già scelto la squadra. Siete in sintonia con lui? "Non so quale sia la squadra perché di trattative definite non ce ne sono. Quando ce ne saranno lo comunicheremo al calciatore, con lui abbiamo un ottimo rapporto perché è un ragazzo straordinario e cercheremo di accontentarlo. Serve però un accordo economico giusto, congruo al valore del giocatore perché altrimenti per noi può restare, può anche essere che la prossima stagione si riparta con lui".

C'è stata una richiesta ufficiosa del Milan? "No, col Milan non c'è stato nulla, nessuna richiesta".

Quale futuro per Berardi? "Anche io ho letto sui quotidiani di cessione alla Lazio a un passo, ma io con la Lazio non ho avuto alcun contatto. Non è stato richiesto né dalla Lazio né da altre società. E questo mi meraviglia, è tra i giocatori più importanti del campionato italiano".

Siete attivi in entrata, avete definito gli acquisti di Volpato e Missori. "Noi sui giovani abbiamo sempre attenzione. Tutte le trattative che facciamo sono slegate dalla vendita di Frattesi. Dalla Roma abbiamo preso questi due ragazzi giovani, sono giocatori di prospettiva. E valutiamo anche altri ragazzi giovani indipendentemente dalla cessione di Frattesi".

E' il caso di Mulattieri? "E' un altro giocatore che teniamo in considerazione. Poi dipende da tante cose, per i due giocatori della Roma abbiamo fatto un investimento da circa 10 milioni di euro. A volte si aspetta prima a vendere e poi a comprare, altre volte viceversa".

CARNEVALI A SPORTITALIA

"La Roma è la prima società che ci ha chiesto Frattesi, ma anche dalla passata stagione. Ricordo che già a Rimini all'apertura c'era qusto desiderio ma non ci siamo trovati sotto l'aspetto economico. Ora abbiamo trattato per due giovani per noi molto interessanti, Volpato e Missori. Credo che la Roma è una delle società interessate. Loro e l'Inter sono le squadre principali, col Milan non abbiamo avuto nessun contatto".

CARNEVALI A SKY SPORT

"La valutazione è di 35-40 milioni. C'era già una trattativa intavolata su quelle cifre, poi il giocatore ha detto di voler restare in Italia. Con la Roma abbiamo un rapporto giusto, abbiano fatto l'operazione Volpato. Missori entro il 30 giugno perché loro avevano delle necessità. Credo sia giusto tra società darsi una mano. Loro sono stati i primi, ma lo scorso anno non ci siamo trovati sul prezzo anche se la volontà della Roma era di acquistarlo. Stavolta siamo già un po' più vicini, quindi c'è anche l'opportunità Roma".