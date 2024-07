Fonseca vuole l’attacco della Roma: il Milan fa sul serio per Lukaku e Abraham

Oggi inizia ufficialmente il calciomercato. Ieri è stato l'ultimo giorno da romanista per Romelu Lukaku. Big Rom non verrà riscattato, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il Milan fa sul serio per il belga e si è acceso il duello col Napoli di Conte. Fonseca vuole l'attacco giallorosso della passata stagione. Infatti, l'ex mister della Roma ha messo gli occhi anche su Abraham. Tammy è in uscita e per ora offerte dalla Premier League non se ne sono viste. Serviranno almeno 25 milioni di euro per strappare a De Rossi l'inglese che può salutare Trigoria dopo tre anni dal suo arrivo.