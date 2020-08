Fonseca e le vacanze in Ucraina: offerti Mykolenko e Kedziora

Paulo Fonseca ha scelto di trascorrere le sue vacanze in Ucraina. In quel Paese, però, l’allenatore portoghese è una sorta di icona, vista la fama che si è conquistato come allenatore della Shakhtar Donetsk e così gli appassionati di calcio hanno di lui una visione estremamente positiva, che si spera Dan Friedkin, nuovo proprietario della Roma, avallerà a breve, scrive Massimo Cecchini su Gazzetta.it.

Sarà per questa specie di legame con l’Ucraina che, in un club ancora alle prese col cambio di proprietà, gli infaticabili mediatori fanno spirare un vento dell’Est. Sono stati offerti, infatti, Tomasz Kedziora, terzino destro classe ’94, titolare della nazionale polacca, e Vitaliy Mykolenko, ucraino, terzino sinistro classe ’99, sul quale c’è l’interesse di Napoli, Milan e Inter.