Visite mediche terminate e superate per Alessandro Florenzi. Come riporta “TuttoMercatoWeb”, è ormai tutto fatto per il trasferimento del terzino al Paris Saint-Germain. Dopo essere arrivato in Francia questa mattina, l’ex capitano ha svolto tutti i test e a breve firmerà il contratto che lo legherà ai parigini almeno per la prossima stagione (il PSG vanta un diritto di riscatto di 9 milioni). L’ufficialità dell’operazione è attesa in serata.