Florenzi verso l’addio: l’agente incontra la Fiorentina

Alessandro Florenzi e il suo agente Lucci progettano il futuro. Ieri i due si sono incontrati ieri nell’ufficio romano del procuratore (come testimoniato da una foto pubblicata dallo stesso Lucci), per studiare le varie offerte e decidere la nuova strada da prendere. Come riportato da Firenzeviola.it, questa mattina l’agente è stato nella sede della Fiorentina, una delle squadre che ha mostrato più interesse per l’esterno, che piace molto al ds Pradé. Su di lui anche l’Atalanta, mentre nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto l’Everton su precisa indicazione di Carlo Ancelotti. Con la Roma è una storia chiusa. Ora i giallorossi puntano alla plusvalenza che sulla cifra che verrà incassata per Florenzi sarà del cento per cento.