Florenzi verso l’addio alla Roma: niente Serie A, vuole andare all’estero

L'ex capitano giallorosso non resterà a Trigoria, ma non vorrebbe continuare neanche in Serie A: Juve, Milan e Inter in questo modo sarebbero fuori gioco

Redazione

Alessandro Florenzi e la Roma, due strade destinate a separarsi definitivamente. Il terzino di Vitinia rientrerà a Trigoria dopo il prestito al PSG, che ha deciso di non riscattarlo nonostante una buona stagione. Secondo 'Sky Sport', però, Florenzi vorrebbe lasciare anche la Serie A: la preferenza del giocatore azzurro attualmente impegnato a Euro 2020 infatti è quella di continuare la sua carriera all'estero. Questo escluderebbe automaticamente tutte le squadre a cui il calciatore è stato accostato in questi giorni: Inter, Juventus e Milan. Con l'arrivo di Fonseca, Florenzi aveva provato prima l'esperienza in Spagna al Valencia, poi al PSG. E la Roma non disprezzerebbe una plusvalenza 'facile'.