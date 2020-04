Florenzi-Valencia, futuro incerto: Atalanta e Fiorentina le alternative

Calma piatta sull’asse Roma-Valencia per Alessandro Florenzi. Secondo quanto riporta calciomercato.it l’intenzione della dirigenza spagnola potrebbe essere quella di non confermarlo soprattutto a causa dei tre milioni di euro percepiti dall’esterno. Una cifra troppo importante per le casse del club. Uno scenario che costringerebbe l’esterno a un ritorno in Italia, dove ad attenderlo in agguato ci sarebbero sia Atalanta sia Fiorentina. Le due società infatti avevano corteggiato Florenzi prima della sua scelta di Valencia, e potrebbero farsi sotto investendo circa 10-12 milioni di euro.