Florenzi: “Sto bene al PSG. Rispetto il mio passato, per il futuro si vedrà”

Alessandro Florenzi continua ad essere protagonista in Francia. L’esterno, in prestito al Paris Saint Germain dalla Roma, ha parlato oggi della sua situazione in un’intervista alla trasmissione radiofonica “Top of the Foot”. Queste le sue parole: “Sinceramente, adesso non penso al futuro. Ora la mia squadra è il PSG e qui mi trovo bene. Ma rispetto anche il mio passato e quello che ho fatto prima di arrivare qui. In questo momento penso a dare il massimo per il PSG, almeno fino a fine stagione. Poi si vedrà“.

Per Florenzi le chance di proseguire la propria avventura con il PSG dopo questa stagione restano piuttosto elevate. Le buone prestazioni offerte in questo primo scorcio di stagione potrebbero convincere il club transalpino ad esercitare l’opzione per il riscatto del giocatore dalla Roma: se lo scenario dovesse concretizzarsi, nelle casse del club giallorosso entrerebbero circa 9 milioni di euro.