Florenzi-Roma, è addio: si lavora per la cessione a titolo definitivo al Valencia

Sembra essere tutto pronto per l’addio definitivo di Florenzi alla Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport è terminato nel primo pomeriggio a Trigoria l’incontro tra i vertici del club e l’agente del calciatore Alessandro Lucci, volato poi in Spagna per trattare con il Valencia. La volontà reciproca è quella di separarsi. Sia l’entourage dell’esterno sia la società giallorossa vorrebbero una soluzione definitiva per l’operazione, senza quindi l’inserimento di condizioni nell’accordo con il Valencia. Al massimo un prestito con obbligo di riscatto ma non legato ai risultati in Champions degli spagnoli.

DIFFICOLTA’ – Niente vie di mezzo quindi tra le parti, ma la trattativa avrebbe due criticità, la prima di natura burocratica, l’altra di tipo economico. Prima di tutto le tempistiche. Le regole contrattuali in Spagna sono molto complesse e il poco tempo che rimane alla chiusura del mercato potrebbe complicare il tutto. In seconda battuta ci sarebbe l’alto costo dell’operazione per il Valencia. Florenzi infatti andrebbe a bilancio per circa 7 milioni di euro totali, diventando il giocatore più pagato della rosa. Criticità che dovranno essere superate per l’eventuale fumata bianca finale.