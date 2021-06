Florenzi, non solo Inter: sull’esterno anche Milan e Juventus

Il terzino azzurro non verrà riscattato dal PSG, rossoneri e bianconeri alla finestra. È un affare low cost

Alessandro Florenzi lascerà di nuovo la Roma quest'estate. Come rivelato da La Nazione, il giocatore non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain, club dove ha disputato una stagione in prestito, e tornerà nella capitale solo di passaggio. È un'idea concreta dell'Inter per il post Hakimi, ma anche di Milan e Juventus che nelle ultime ore hanno pensato all'esterno azzurro come nuovo innesto per la fascia destra. Le tre squadre hanno un obiettivo chiaro in mente: comprare giocatori di valore che possono essere acquistati ad un prezzo non eccessivo. Il cartellino di Florenzi è valutato poco più di 13 milioni di euro, una cifra adeguata per gli standard di questi club.