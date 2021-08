Florenzi-Milan ufficiale: “Roma, lasciarti è sempre difficile” – FOTO

Doppio comunicato di rossoneri e giallorossi. Giocherà per Pioli fino alla fine della stagione in prestito, al Milan anche un diritto di riscatto

Florenzi è un nuovo giocatore del Milan . Mancava solo l'annuncio, poi poco dopo le 11 è arrivato anche quello dei rossoneri e della Roma . Il giocatore lascia i giallorossi in prestito (oneroso a un milione) con diritto di riscatto fissato a 4,5. "L’AS Roma comunica di aver ceduto in prestito all’AC Milan, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi, fino al 30 giugno 2022 - si legge nella nota romanista -. Cresciuto nel vivaio giallorosso, Florenzi ha esordito in Prima Squadra il 22 maggio 2011. Nel corso delle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Valencia da gennaio a giugno 2020 e al Paris Saint-Germain nel 2020-21. Tutta l’AS Roma desidera augurare ad Alessandro le migliori fortune per questa nuova avventura".

Poco dopo sono arrivate anche le sue prime parole da rossonero: "Mi ha spinto soprattutto la voglia del Milan nei miei confronti, mi ha cercato e voluto più delle altre squadre all'estero. È una soluzione che affronto con determinazione, non vedo l'ora di scendere in campo. L'insistenza di Massara è stata un plusvalore, come quella di Paolo Maldini. Ma tutta la società mi ha voluto, la fiducia di un club è importante ed è quello che in questo momento cercavo. L'Europeo mi ha lasciato un ricordo indelebile, tanti compagni a cui sarò legato per sempre. Ma l'Europeo è finito e sono un ragazzo che guarda con positività al futuro. Sono a una sfida nuova, voglio dare tutto quello che ho a questo club come ho fatto sempre in passato. Mi ritengo un uomo di esperienza, anche se ho 30 anni: ho fatto le mie esperienze importanti ed è quello che voglio portare. Ci sono Kjaer, Ibra, Giroud e io che possiamo portare esperienza ai ragazzi che hanno tanto talento. Cercheremo di fare una bella stagione. Sono un ragazzo tranquillo, non vedo problemi a inserirmi. La mia maturazione calcistica è ai più alti livelli, arrivo a questa sfida con motivazioni e voglia di fare bene e il bene del Milan. Il 25? Volevo riproporlo, c'erano altri numeri che non potevo prendere, ma mi porterà fortuna e non vedo l'ora di indossarlo a San Siro. Maldini è una leggenda, è come un'aurea, la stessa che avevano a Roma Totti e De Rossi. Sono intoccabili per quello che hanno dato al club e al calcio italiano. Ai tifosi prometto quello che è la mia storia: onorerò la maglia in campo e fuori, negli atteggiamenti. A volte è più importante ciò che fai fuori, suderò sicuramente la maglia".