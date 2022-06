Florenzi ha convinto: il Milan parlerà con la Roma per trovare l’accordo finale

Maldini e Massara tenteranno di ottenere uno sconto sui 4,5 milioni stabiliti per il riscatto lo scorso anno

Con la definizione del cambiamento di proprietà, il Milan può concentrarsi a pieno sul prossimo mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, tra le prime mosse per la costruzione della rosa in vista della prossima stagione c'è il riscatto di Alessandro Florenzi. Il terzino destro, malgrado l'infortunio al ginocchio patito ad aprile, ha convinto Maldini e Massara che si siederanno al tavolo con la Roma per stabilire l'accordo definitivo. Il riscatto stabilito l'estate scorsa prevede un versamento da parte dei rossoneri di 4,5 milioni, da aggiungere al 1,5 milione già pagato nella prima tranche.